В сказке «Морозко» обнаружили опасный посыл для девочек

Российские пользовательницы Twitter удивились поведению героини русской сказки «Морозко» по имени Настя. По их мнению, в сказке содержится опасный посыл для маленьких девочек, следование которому может угрожать здоровью.

В сказке рассказывается о девушке, которую злая мачеха выгнала из дома. Оказавшись в лесу зимой, она сидит в окружении сугробов и замерзает от холода. Неожиданно появляется Морозко и три раза спрашивает ее: «Тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе, красная?» Настя, несмотря на то, что ощущает сильный холод, каждый раз отвечает утвердительно. При этом Морозко после слов замерзающей девушки укутывает ее шубами, таким образом спасая от обморожения.

Поведению скромной Насти противопоставляются действия ее сводной сестры Марфы, которая на вопрос Морозко прямо отвечает, что замерзла. Считается, что Марфа в сказке должна восприниматься как отрицательный персонаж, но пользовательницы Twitter с этим не согласны.

На неоднозначный момент первой обратила внимание юзер с ником «суперпокойница». По ее мнению, новогодняя сказка несет опасный посыл для маленьких девочек, так как просьба о помощи и слова о дискомфорте показываются постыдными. «Я повела бы себя как сводная сестра Насти», — подчеркнула она. Многие согласились с ней.

Комментаторы замечали, что и сами задумывались о неоднозначности этого момента в сказочной истории. Пользовательница с ником «туманное отражение» отметила, что ее это и «в детстве напрягало», так как героиня сказки «ледяной коркой покрылась», но могла сказать «чокнутому деду» о том, что ей холодно. Юзер «Шиповница» подчеркнула, что Марфа — ее любимая героиня в этой сказке.

Ранее пользователи соцсетей осудили американскую пару за фотосессию в честь первенца. Они провели съемку в стиле сериала «Рассказ служанки», по сюжету которого фертильных женщин использовали исключительно для вынашивания детей. За это их обвинили в пропаганде сексуального насилия.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!