Названо «бюрократическое» преимущество российского лазера «Пересвет»

Вашингтон торгуется с Москвой за сохранение своего участия в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений 2010 года (СНВ-3), требуя от России уничтожения перспективных систем вооружения «Авангард», «Буревестник», «Посейдон» и «Кинжал», но не может «подобраться» к боевому лазеру «Пересвет». Это связано с бюрократическим нюансом, рассказал в интервью «Ленте.ру» ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО МИД России, член-корреспондент Академии военных наук Владимир Козин.

«Как исключение, они пока никак не могут подобраться к боевому лазеру "Пересвет", поскольку его никак не подошьешь к договору СНВ-3. Это совсем другой вид вооружений», — отметил эксперт.

Материалы по теме «Это выглядит как настоящее надувательство» Зачем на закате холодной войны Советский Союз пошел на поводу у США и уничтожил ядерные ракеты

Он добавил, что договор СНВ-3 касается только боезарядов и ракет, которые летят по баллистической траектории. «В этом соглашении черным по белому написано про три вида стратегических вооружений в составе ядерной триады, их носители и ядерные боезаряды. Там даже про простые боевые блоки нет ничего вообще», — подчеркнул Козин.

Эксперт отметил, что договор СНВ-3 мешает Вашингтону создавать новые типы ракетно-ядерных вооружений и именно это, по его мнению, является «закулисной причиной» нежелания Вашингтона продлевать соглашение.

Срок действия СНВ-3 истекает в феврале 2021 года, это последний действующий договор о контроле над вооружениями между Россией и США. Он был подписан в 2010 году президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой и вступил в силу в 2011-м году. Документ заменил старое соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанное СССР и США в 1991 году и истекшее 5 декабря 2009 года. По условиям соглашения, российская и американская стороны в течение семи лет обязуются сократить число развернутых стратегических носителей — межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок, а также тяжелых стратегических бомбардировщиков до 700 единиц.

Перспективные системы вооружения «Авангард», «Буревестник», «Посейдон» и «Кинжал» вместе с боевым лазерным комплексом «Пересвет» были представлены президентом России Владимиром Путиным в марте 2018 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!