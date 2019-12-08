Посетитель галереи съел проданный за 120 тысяч долларов банан

Видео: david_datuna / Instagram

Художник Дэвид Датуна съел банан, выставленный в галерее в качестве экспоната и проданный за 120 тысяч долларов. Он выложил это на видео в Instagram.

На кадрах видно, как мужчина кусает фрукт перед группой потрясенных посетителей. Он назвал ролик трюком «Голодный художник». «У вас есть еще? Хороший вкус за 150 тысяч долларов», — сказал мужчина. Deutsche Welle пишет, что после этого его увели сотрудники галереи для опроса.

6 декабря стало известно, что обычный банан из продуктового магазина выставили на международной художественной ярмарке Art Basel как произведение искусства. Итальянский художник Маурицио Каттелан (Maurizio Cattelan) купил его в супермаркете в Майами, а затем прикрепил скотчем к стене в Парижской галерее Perrotin. Он оценил экспонат в 120 тысяч долларов (более 7,5 миллиона рублей), дав ему название «Комик».

Владелец галереи Эммануэль Перротин (Emmanuel Perrotin) рассказал, что первой покупательницей банана стала француженка, которая и раньше приобретала работы итальянца, но не знала, что они принадлежат ему. После того, как «Комика» продали во второй раз, было решено поднять цену до 150 тысяч долларов (более девяти миллионов рублей), однако экспонат перестал пользоваться спросом.

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