В Национальной портретной галерее Лондона увековечили обнаженного рэпера

Фотографию рэпера Stormzy (Стормзи, настоящее имя — Майкл Эбеназер Кваджо Омари Овуо-младший) выставили в Национальной портретной галерее в Лондоне, Великобритания. Об этом сообщает The Guardian.
На снимке, сделанном фотографом Марком Мэттоком, полуголый Стормзи с короной из букв HITH (Heavy Is the Head, название грядущего второго альбома рэпера) держит в руках бронежилет с британским флагом. Автором бронежилета выступил уличный художник Бэнкси.
Стормзи заявил, что для него честь «стать экспонатом в галерее, в которой выставлены многочисленные невероятные портреты британской истории».
Отмечается, что ранее в этом году галерея приобрела еще два портрета Стормзи за авторством Оливии Роуз.
В феврале 2017 года сотрудники лондонской полиции вломились к Майклу Омари в дом, приняв его за грабителя.
Стормзи — 26-летний британский рэпер с ганийскими корнями. Его дебютный и единственный альбом Gang Signs & Prayer вышел в 2017 году.