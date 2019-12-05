В Национальной портретной галерее Лондона увековечили обнаженного рэпера

Фотографию рэпера Stormzy (Стормзи, настоящее имя — Майкл Эбеназер Кваджо Омари Овуо-младший) выставили в Национальной портретной галерее в Лондоне, Великобритания. Об этом сообщает The Guardian.

На снимке, сделанном фотографом Марком Мэттоком, полуголый Стормзи с короной из букв HITH (Heavy Is the Head, название грядущего второго альбома рэпера) держит в руках бронежилет с британским флагом. Автором бронежилета выступил уличный художник Бэнкси.

HEAVY IS THE HEAD, 13th DECEMBER. 👑 (PRE ORDER LINK IN MY BIO) Фото опубликовано @stormzy

Стормзи заявил, что для него честь «стать экспонатом в галерее, в которой выставлены многочисленные невероятные портреты британской истории».

Отмечается, что ранее в этом году галерея приобрела еще два портрета Стормзи за авторством Оливии Роуз.

В феврале 2017 года сотрудники лондонской полиции вломились к Майклу Омари в дом, приняв его за грабителя.

Стормзи — 26-летний британский рэпер с ганийскими корнями. Его дебютный и единственный альбом Gang Signs & Prayer вышел в 2017 году.

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