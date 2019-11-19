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Картины Гогена переосмыслили из-за секса с 13-летними таитянками

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В описаниях к картинам французского живописца Поля Гогена на выставках в Европе и Америке стали упоминать подробности его проживания на Таити, где он занимался сексом с 13 и 14-летними девочками, брал их замуж и имел от них детей. Об этом пишет The New York Times.

Гоген отправился на Таити в 1891 году и провел там последние 12 лет своей жизни. Там он написал самые известные свои картины, на которых, в частности, изображал обнаженных таитянок.

Отмечается, что в новых описаниях к картинам кураторы выставок стали указывать, что «Гоген, без сомнения, эксплуатировал свое положение привилегированного человека с Запада, чтобы получить максимум из доступных ему сексуальных свобод».

Основательница портала об изображении девочек в искусстве Эшли Ремер считает, что действия Гогена как мужчины затмевают его творчество как художника: «Он был заносчивым, переоцененным, высокомерным педофилом, если говорить прямо. Если бы вместо картин он делал фотографии, они были бы куда более скандальными, и мы бы не принимали это за искусство».

«Если нам сегодня что и осталось рассказывать о Гогене, так это о его грязных делах», — пояснила куратор из Дании Лине Клаузен Педерсен, ранее неоднократно устраивавшая выставки работ художника. Она отметила, что с каждой выставкой искусствоведы рассказывают все больше о темной стороне жизни Гогена.

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