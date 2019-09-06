Умер изобразивший зайца на пушке-пенисе художник

Мексиканский художник, скульптор и дизайнер Франциско Бенджамин Лопез Толедо скончался в возрасте 79 лет. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщается на официальной странице художника в Facebook.

Причина смерти пока не уточняется. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор почтил память художника в Twitter, отметив, что Толедо помимо искусства занимался экоактивизмом.

Художник-экспрессионист часто изображал на своих полотнах животных, рыб и насекомых, а также половые органы, эротические сцены и секс. К примеру, на его полотне «Большая рыбья голова» нарисован пловец в окружении пенисов. Другая, «Волшебный горшок», представляет собой дымящийся горшок и с любопытством заглядывающий в него мужской половой орган. Среди других его работ — картина «Заяц по имени Виктор», на которой антропоморфный заяц занимается сексом с полной женщиной, и скульптура «Заяц идет на войну», представляющая собой пушку в форме пениса, на которой сидит агрессивное животное.

Толедо стал лауреатом Национальной премии наук и искусств Мексики, Фонда принца Клауса и премии «За правильный образ жизни», которую присуждают «за работу над практическими и образцово-показательными решениями наиболее острых проблем современности».