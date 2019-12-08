Назван надежный способ предотвратить смерть от рака

Ученые Университета А-Корунья в Испании пришли к выводу, что физические упражнения являются надежным способом предотвратить преждевременную смерть, связанную с раком, болезнями сердца и другими причинами. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте EurekAlert!

В исследовании приняли участие 4714 женщин (со средним возрастом 64 года), которым делали эхокардиографию во время занятий на беговой дорожке из-за диагностированных болезней коронарной артерии или подозрений на них. Испытуемые постепенно увеличивали интенсивность бега до усталости. Женщины, которые достигли показателя выносливости, равного или более 10 метаболических эквивалентов (МЕТ), сравнивались с теми, кто не достиг этого значения. 2 МЕТ равны быстрому подъему через четыре лестничных пролета или очень быстрому подъему по трем пролетам без остановки.

В течение более четырех лет наблюдений было зарегистрировано 345 случаев смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, 164 случаев смерти от рака и 203 смерти от других причин. При этом у женщин с плохим уровнем физической подготовки годовой уровень смертности был в четыре раза выше, чем у остальных (2,2 процента по сравнению с 0,6 процента), а годовой уровень смертности от рака — в два раза выше (0,9 процента и 0,4 процента).

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