Определен режим питания для похудения

Ученые провели исследование, в результате которого определили, что режим питания с потреблением пищи в десятичасовой период позволяет похудеть. Испытания проводились при участии Калифорнийского университета в Сан-Диего и Института Солка для биологических исследований. Результаты опубликованы на сайте научного журнала Cell Metabolism.

В исследовании приняли участие 19 человек: 13 мужчин и 6 женщин. У каждого из них было нарушение обмена веществ, выражавшееся в замедленном метаболизме. Люди принимали пищу в разные промежутки времени на протяжении 14 часов.

На время эксперимента испытуемые должны были есть только в течение 10 часов и записывать в специальное приложение всю съеденную пищу, а также отмечать физическую активность. В результате специалисты зафиксировали, что такой режим позволил сбрасывать вес и улучшил общее самочувствие.

По медицинским показателям спустя 12 недель такого режима питания уровень холестерина у участников снизился на 11 процентов, а артериальное давление — на 4-8 процентов. Также участники похудели примерно на три килограмма.

Авторы исследования заключили, что 10-часовой режим питания — потенциально настолько мощная мера изменения образа жизни, что стоит рассмотреть ее включение в стандартную медицинскую практику для лечения метаболического синдрома.

Ранее диетологи дали советы по похудению людям, которые не могут делать физические упражнения. Для того чтобы похудеть, по их мнению, необходимо увеличить в рационе количество богатых белком продуктов, таких как мясо, птица, рыба.

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