Российская полиция отказалась от роботов

МВД России не станет закупать роботов-полицейских, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«В настоящее время не рассматривается вопрос приобретения этих материально-технических средств», — заявили в министерстве. Ведомство не объяснило, почему было принято такое решение.

В октябре сообщалось, что к 2030 году роботов-полицейских могут использовать на службе в МВД. Тогда разработчики из компании Promobot заявляли, что ведомство закупило уже более 200 их роботов. В течение 10 лет организация планировала встроиться в концепцию «Цифровой полиции» и поставлять свою продукцию МВД.

Представитель компании отмечал, что роботы смогут работать в местах скопления людей, консультировать граждан и решать различные задачи при наличии дополнительного оборудования. Например, при установке специальных сканеров устройство способно отсканировать отпечатки пальцев человека и сверить их с базой данных.

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