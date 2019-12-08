Украина раскрыла план реинтеграции Донбасса

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире телеканала «1+1» раскрыл основной план реинтеграции Донбасса. По словам главы правительства, он заключается в дипломатическом урегулировании, передает РИА Новости.

Гончарук также добавил, что необходимо двигаться к миру, отстаивая национальные интересы. «Ни о какой сдаче интересов в сенсе отказа от территориальной целостности, от суверенитета не может идти речи принципиально», — подчеркнул украинский премьер.

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Ранее, 7 декабря, стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) на закрытом заседании с президентом Украины Владимиром Зеленским утвердил сценарий реинтеграции неподконтрольных территорий Донбасса. Раскрывать детали сценария журналистам не стали.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти.

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