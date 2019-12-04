В Донбассе прокомментировали пять сценариев Киева по реинтеграции

Утвержденные украинской стороной пять сценариев по реинтеграции Донбасса можно называть фантастикой до тех пор, пока не будет реальной модели дальнейшего сосуществования Киева и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Такое мнение высказал Родион Мирошник, представитель ЛНР в политической подгруппе на переговорах в Минске, пишут РИА Новости.

«Не существует моделей "реинтеграции", есть только шанс построить диалог, тяжелый диалог Киева и Донбасса и договориться о модели дальнейшего сосуществования», — сказал он.

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По словам политика, диалог с Донбассом Киеву следует начинать с уважения к жителям региона и признания их прав. Мирошник уверен, что если украинские власти продолжат навязывать свои правила и условия, то диалога не получится. «И сценарии превращаются в очередной "патриотический фейк", которых в том здании (в Совете национальной безопасности и обороны Украины — прим. «Ленты.ру») за последние пять лет наплодили тонны!» — резюмировал представитель ЛНР.

Накануне, 3 декабря, стало известно, что в ходе координационного совещания в офисе президента Украины Владимира Зеленского были утверждены пять сценариев реинтеграции территорий Донбасса. Содержание сценариев не раскрывается. Известно лишь, что во время их обсуждения и изучения деталей украинский лидер четко указал на недопустимость решения проблемы военным путем. По его словам, мира на востоке Украины необходимо достичь политико-дипломатическими методами.

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