Зеленский созвал СНБО Украины для подготовки к встрече «нормандской четверки»

Президент Украины Владимир Зеленский созвал Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) для подготовки к саммиту в «нормандском формате». Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает «Интерфакс-Украина».
«Я планировал послушать здесь (на конференции — прим. «Ленты.ру») выступления, но, к сожалению, президент [Украины Владимир Зеленский] собирает Совет национальной безопасности и обороны, готовимся к встрече в "нормандском формате"», — сказал Аваков на конференции Украинской ассоциации представительниц правоохранительных органов.
Он также сообщил о готовящемся разговоре украинских политиков с исполняющим обязанности посла США на Украине Уильямом Тейлором. «У нас сегодня будет встреча с послом Тейлором», — сказал украинский министр.
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что Зеленский в ходе саммита «нормандской четверки» намерен поднять три ключевых вопроса: обмен военнопленными, прекращение огня на всей линии разграничения и российско-украинская граница.
«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Ближайшие переговоры лидеров стран должны состояться 9 декабря в Париже.