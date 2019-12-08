Мужчину без рук и ног заставили подтверждать нетрудоспособность трижды в год

Жителя английского города Ливерпуля Кевина Доннеллона, имеющего врожденную инвалидность, заставили три раза в год заполнять 24-страничный листок нетрудоспособности, необходимый для получения социальных выплат. Об этом пишет Mirror Online.

У мужчины слаборазвиты конечности, фактически они отсутствуют, также он страдает от диабета второго типа, но правила британского министерства труда и пенсий обязывают его регулярно подтверждать неспособность работать. «Вряд ли мои руки и ноги внезапно вырастут», — отмечает Доннеллон.

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Мужчина стал жертвой талидомида — популярного в середине прошлого века снотворного, получившее широкую известность из-за своей тератогенности (способности нарушать развитие эмбрионов). У женщин, принимавших лекарство в период беременности, рождались дети с уродствами. Большинство из них умерли в юном возрасте.

Доннеллону 58 лет, он всю жизнь старался самостоятельно себя обеспечивать, но последняя оплачиваемая работа у него была 15 лет назад. С тех пор трудиться ему не позволяет ухудшившееся состояние здоровья. «Наше правительство, похоже, взялось за истребление инвалидов, — сетует мужчина. — У меня полно друзей с ограниченными возможностями, испытывающих ужас всякий раз, когда они получают очередное уведомление о сокращении льгот». Доннеллон утверждает, что листок нетрудоспособности, который он вынужден заполнять, содержит вопросы личного характера. «Все это похоже на месть», — резюмирует он.

Ранее в декабре в одной из поликлиник Самары медики выдали местному жителю с инвалидностью кусачки, чтобы тот сам снял себе гипс. У мужчины был разрыв коленных связок, ему пришлось разрезать гипс в течение двух часов. Впоследствии главврач поликлиники принесла пациенту извинения и предложила оказать все необходимые медицинские услуги.

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