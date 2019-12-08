Российские корабли попали в сильнейший шторм

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и десантный «Кондопога» попали в пятибалльный шторм в Норвежском море. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что скорость ветра превышает 20 метров в секунду. Сейчас корабли движутся в направлении Северного моря.

«Приняты меры по исключению нахождения личного состава на верхней палубе», — отметили в Северном флоте.

В августе 2019 года военнослужащие Северного флота начали учения по обнаружению и уничтожению подводных лодок условного противника на границе Баренцева и Норвежского морей. В них участвовали две корабельные поисково-ударные группы, состоящие из малых противолодочных кораблей «Брест», «Снежногорск», «Юнга» и «Онега». Им помогали подлодки Северного флота, а также самолеты Ил-38 и Ту-142.

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