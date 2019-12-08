Жесткое задержание гаишников бойцами ФСБ попало на видео

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В Приморском крае по подозрению в получении взятки задержаны инспекторы ДПС по Хорольскому району, сообщается на сайте регионального управления МВД России. Задержание провели полицейские и сотрудники ФСБ.

Как отметили в УМВД, если вина инспекторов будет установлена, их уволят со службы и подвергнут уголовному преследованию.

Видео задержания полицейских появилось в социальных сетях. В ролике запечатлено, как бойцы в камуфляже и масках вытаскивают гаишников из служебного автомобиля, жестко укладывают на асфальт и начинают опрашивать. «Долго, долго мы их искали», — говорит голос за кадром, принадлежащий, по-видимому, человеку, снимающему происходящее на камеру.

Задержанным — у одного из них, как видно в ролике, лицо окровавлено — поочередно задали вопросы о том, где деньги, которые они якобы взяли у человека на дороге. Оба полицейских заявили, что ничего не брали. «Хорошо, сейчас будем смотреть — все поймете», — ответил мужчина за кадром.

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