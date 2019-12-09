На берегу Байкала построят образовательный центр для одаренных детей

В поселке Листвянка на берегу Байкала в Иркутской области к 2020 году откроют образовательный центр для одаренных детей «Сириус» в рамках нацпроекта «Образование». Об этом сообщила министр образования региона Валентина Перегудова, передает ТАСС.

Центр будет работать круглый год и принимать не менее 800 детей. На его открытие предусмотрено более 300 миллионов рублей.

По словам Перегудовой, «в более поздней перспективе» планируется также открыть аналогичный центр в Слюдянском районе. «Нам предстоит отремонтировать помещение в Листвянке, подготовить такой центр, туда будут приезжать ребята со всей области», — отметила она.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Современная школа», в рамках которого в российских образовательных учреждениях будут внедряться новые методы и программы обучения, а многие привычные форматы окончательно уйдут в прошлое. К 2021 году будет полностью ликвидирована третья смена, а к концу 2024 года откроются первые 25 школ, построенных с привлечением частных инвестиций. Общий бюджет нацпроекта составил 784,5 миллиарда рублей.

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