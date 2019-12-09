Россия и Украина продолжили борьбу за три миллиарда долларов

Верховный суд Великобритании начал слушания по делу о еврооблигациях на три миллиарда долларов, которые Украина не выплатила России. Слушания будут продолжаться четыре дня, но решение, скорее всего, вынесут уже в следующем году, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Россия победила в предыдущих инстанциях, однако Украина оспорила решение и теперь старается затянуть процесс. Если ей это удастся, то вынесение окончательного решения может занять еще пару лет.

Еврооблигации выпущены в конце 2013 года при президенте Украины Викторе Януковиче. Пришедшие ему на смену власти республики в итоге отказались возвращать средства. Судебное разбирательство тянется с января 2016 года.

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В марте 2017-го Высокий суд Англии обязал Киев вернуть долг, но разрешил ответчику подать апелляцию. Украина этим правом воспользовалась и указала четыре повода для отмены решения. Апелляционный суд Англии отклонил три из них, но прислушался к четвертому.

Представители Киева пытались доказать, что бывшие власти Украины незаконно выпустили облигации, выйдя за установленный на год предел госзаимствований без разрешения. Также говорилось, что украинский Минфин не согласовал условия выпуска облигаций, а Киев может отказать России в возврате денег в качестве контрмеры на нарушение ей международного права.

Все вышеперечисленные аргументы британский суд признал несущественными, но согласился с необходимостью полноценно рассмотреть утверждение, будто Киеву навязали кредит и его размер.

Год назад Россия и Украина обжаловали решение суда. Их апелляции рассмотрят одновременно. Суд ответит на вопрос, правомерно ли отказали Украине в удовлетворении трех жалоб и удовлетворили одну.

Если Россия выиграет по четырем пунктам, то решение признают окончательным. Иначе рассмотрение может затянуться еще на пару лет.

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