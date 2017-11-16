Партнерам Киева предложили вернуть России украинский долг

Страны-партнеры Украины могли бы выкупить долг Киева перед Москвой в размере трех миллиардов долларов, считает замглавы Минфина России Сергей Сторчак. Об этом сообщает РИА Новости.

«Чисто теоретически это могут быть и деньги, и ценные бумаги какого-то другого суверена, который готов взять на себя требования на Украину в силу своего особого отношения с Украиной», — сказал Сторчак, добавив, что Россия заинтересована в скорейшем достижении компромиссного решения.

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Замминистра отметил, что Москва неоднократно выражала готовность обсудить варианты урегулирования украинского долга в размере трех миллиардов долларов. По словам Сторчака, Москва ведет переговоры с Киевом через посредников.

Лондонский суд в конце марта 2017 года обязал Украину выплатить долг. В июне Киев обжаловал это решение, слушания в апелляционном суде назначены на январь 2018 года.

В 2013 году Россия согласилась дать Украине в долг 15 миллиардов долларов через покупку евробондов. Первый транш облигаций выкупили в декабре того же года. После отстранения от власти президента Виктора Януковича в 2014 году Москва перестала кредитовать Киев. В 2015 году украинские власти отказались обслуживать долг, Москва в начале 2016-го обратилась в Высокий суд Лондона с требованием взыскать эти деньги.