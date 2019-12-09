В России сотрудник ДПС на ходу запрыгнул в машину нарушителя и попал на видео

В Марий Эл сотрудник дорожно-патрульной службы (ДПС) остановил нарушителя и, когда тот попытался скрыться, догнал его и запрыгнул в едущую машину. Погоня попала на видео, опубликованное в Telegram-канале RT.

На появившихся в сети кадрах видно, как машина ДПС догоняет и останавливает проехавшую на высокой скорости через перекресток Lada. В тот момент, когда автоинспектор подходит к машине нарушителя, она трогается с места, но сотрудник ДПС успевает догнать автомобиль и на ходу запрыгнуть в салон со стороны водителя.

После того как автоинспектор запрыгивает в машину, она все еще продолжает ехать. Тогда из машины ДПС выбегает другой сотрудник службы и бежит вслед за Lada. Машина ДПС, в свою очередь, также участвует в погоне.

По информации издания, за рулем находился 16-летний подросток, которого уже задерживали за езду в нетрезвом виде.

Ранее на видео попала погоня сотрудников ДПС за пьяным водителем на легковом автомобиле в Барнауле. В погоне, которая длилась полчаса, участвовали несколько патрульных машин. В какой-то момент нарушитель пробил колесо своей машины, проехался по рельсам, но не остановился. Тем не менее полицейские сумели задержать его.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru