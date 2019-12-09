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Пьяная россиянка проехалась в горящей машине и попала на видео

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Пьяная россиянка проехалась в горящей машине, пока ее не остановили другие водители. Нарушительница попала на видео, которое опубликовал Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел на 33-м километре МКАД. Как сообщили очевидцы, женщина не реагировала на сигналы других участников движения. Один из водителей прижал ее автомобиль к обочине, чтобы тот остановился. Однако водительница не смогла покинуть машину, и ее вытащили из салона.

Женщина рассказала, что это не ее автомобиль и документов у нее на него нет. Позже на место происшествия прибыли сотрудники ДПС, а также скорая помощь и пожарная машина.

О состоянии водительницы ничего не сообщается.

Ранее сообщалось об аварии с участием сына певицы Валерии. 21-летний Арсений Шульгин попал в ДТП на трассе М-11 «Нева» из Санкт-Петербурга в Москву. Его Jaguar занесло на дороге, и юноша врезался в отбойник.

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