Россияне назвали Шойгу и Жукова героями Отечества всех эпох

Россияне назвали министра обороны России Сергея Шойгу и маршала СССР Георгия Жукова героями Отечества всех эпох. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным Центра, среди представителей российских военнослужащих всех эпох жители России считают героем Отечества в первую очередь Жукова: его выбрали 37 процентов опрошенных. На втором месте оказался Шойгу — 19 процентов, на третьем — полководец Александр Суворов с 15 процентами. Также респонденты назвали героями полководца Михаила Кутузова (12 процентов), маршала Константина Рокоссовского (11 процентов), руководителя СССР Иосифа Сталина (восемь процентов), маршала Ивана Конева (пять процентов), генерала Александра Лебедя (три процента) и князя Александра Невского (три процента).

Уточняется, что респонденты называли спонтанные ответы на вопрос с предложением вспомнить героев всех эпох.

Также участникам исследования предлагалось выбрать фамилии известных полководцев из списка. В этом случае лидером также оказался Жуков — 62 процента. Ниже в рейтинге расположились Суворов, Кутузов, Рокоссовский и Невский.

Опрос проводился по телефону 5 декабря 2019 года, в нем приняли участие около 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.

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