Россия
 
Только важное и интересное — в нашем Facebook
Последние новости
Студент ВШЭ Жуков дал первый комментарий после освобождения
В российской больнице инвалида заставили снимать гипс кусачками
Раскрыт нелегальный способ женитьбы Ар Келли на 15-летней девочке
Десятки тюремных надзирателей уволят после фото с нацистским приветствием в США
Цены на загородные дома около Москвы вернулись к росту
В ВШЭ назвали победой условный приговор студенту Жукову
Участнику летних акций в Москве дали год колонии за толчок полицейского
Пенетратор американского «Адского огня» в Сирии попал на снимки
Здоровый подросток слишком быстро повернул голову и умер
Новости партнеров

Россияне перечислили главные героические профессии

Перейти в «Мою Ленту»

Почти половина россиян считают врачей и спасателей представителями героических профессий. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, опубликованные на сайте исследовательского центра.

Врачей, лечащих и спасающих людей, посчитали героями нашего времени 49 процентов участников исследования, 47 процентов назвали таковыми сотрудников МЧС, спасающих людей, попавших в беду, 31 процент — военных, находящихся в горячих точках, 27 процентов — учителей, чьи ученики достигли особых результатов.

22 процента опрошенных назвали современными героями полицейских, рискующих жизнью при обезвреживании преступников. Еще 21 процент посчитали таковыми волонтеров, добровольно оказывающих безвозмездную помощь и поддержку нуждающимся.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 4 декабря. Его участниками стали 1,6 тысячи россиян старше 18 лет, метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер погрешности с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Россия00:00 6 декабря

«Родина — это война»

Чему учат российских детей в военно-патриотических клубах
11:53Сегодня

В российской больнице инвалида заставили снимать гипс кусачками

11:41Сегодня

В ВШЭ назвали победой условный приговор студенту Жукову

11:38Сегодня

Участнику летних акций в Москве дали год колонии за толчок полицейского

Россия13:30 5 декабря
Дмитрий Медведев

«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»

Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
11:34Сегодня

Студент ВШЭ Жуков дал первый комментарий после освобождения

11:25Сегодня

Участника несанкционированных акций в Москве Новикова приговорили к штрафу

11:14Сегодня

Россияне назвали героев нашего времени

Россия00:00 3 декабря

«Часть пациентов просто не доживет»

Из России исчезают жизненно важные импортные лекарства. Что об этом говорят врачи?
11:10Сегодня

В СПЧ оценили приговор студенту ВШЭ Жукову

10:42Сегодня

Студента ВШЭ Жукова приговорили к условному сроку за экстремизм

10:36Сегодня

В России оценили вероятность нового контракта с Турцией по С-400

Россия
В российской больнице инвалида заставили снимать гипс кусачками
«Родина — это война»
Чему учат российских детей в военно-патриотических клубах
В ВШЭ назвали победой условный приговор студенту Жукову
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
Участнику летних акций в Москве дали год колонии за толчок полицейского
«Часть пациентов просто не доживет»
Из России исчезают жизненно важные импортные лекарства. Что об этом говорят врачи?
Студент ВШЭ Жуков дал первый комментарий после освобождения
Все материалы
Мир
Десятки тюремных надзирателей уволят после фото с нацистским приветствием в США
Задержание участника антиправительственной демонстрации в Анкаре«Мы не будем спрашивать разрешения»
Эрдоган дружит с Россией, но теряет поддержку в Турции. За 18 лет к нему накопилось много претензий
Британия занялась делом сбитого машиной российского магната
Зелимхан ХангошвилиГермания вышлет двух российских дипломатов
Россию подозревают в убийстве сторонника Басаева. Это грозит новыми санкциями
В Германии оценили число противников антироссийских санкций
«Молчание убивает»
Француженки все чаще становятся жертвами домашнего насилия. Власти и полиция бездействуют
Раскрыты подробности дела арестованного судна «Севастополь»
Все материалы
Бывший СССР
Порошенко дал Зеленскому советы по общению с Путиным
Мутация ценностей
Армянская церковь теряет поддержку властей и уважение верующих. Все из-за богатых священников
В Казахстане отказались делать трагедию из высказывания президента о Крыме
«Не для того они кровь проливали»
Переговоры по Донбассу зашли в тупик. Украина теряет шанс вернуть мятежные регионы
Администрацию Лукашенко возглавил офицер КГБ
«Это обыкновенная месть»
В Латвии запретили учиться на русском. Почему это называют исторической справедливостью?
В Раде назвали сроки принятия закона об особом статусе Донбасса
Все материалы
Экономика
Российское зерно выведут из-под власти Запада
То ли еще будет
Распад Европы, крах доллара и господство России — безумный прогноз на 2020 год
Назван основной способ кражи денег с карт россиян
Россия и Китай запустили «Силу Сибири»
Газопровод стоимостью более триллиона рублей меняет расклад сил на мировом рынке газа
Россия получила выгоду от крупнейшей сделки в истории
Диаметр рубль бережет
О правилах оплаты на поездах МЦД
Названы самые простые способы подзаработать перед Новым годом
Все материалы
Силовые структуры
Названа возможная причина стрельбы в Перми
«Он завел мальчика в алтарь и заставил оголиться»
Российский священник годами совращал детей в своем храме. Его считали чудотворцем
Тюремщики объявили войну одному из главных авторитетов Дальнего Востока
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Российские полицейские трое суток избивали очевидца убийства
«Рты затыкали, чтобы криков никто не слышал»
Российские сектанты истязали детей. Изгнание бесов закончилось убийством мальчика
Российский полицейский застрелил мужчину
Все материалы
Наука и техника
Пенетратор американского «Адского огня» в Сирии попал на снимки
Тяжелый случай
США хотят вернуться на Луну. Что им мешает?
Российское ядерное оружие оказалось некачественным
«Он был типичным самодуром»
Нелепое правление и мучительная смерть Павла I — самого странного императора России
В России нашли металлургическое производство начала нашей эры
«У него больше власти, чем у кого-либо»
Он создал величайшие устройства Apple. И ушел из компании спустя 27 лет
Объем мозга полярников уменьшился после месяцев в Антарктиде
Все материалы
Спорт
Хоккеист сборной России похитил детей у жены посреди улицы и попал на видео
Российская прыгунья Дарья Клишина«Какая же я предательница?»
Легкоатлетка Дарья Клишина — о жизни в США, заработке и откровенных фото
Макгрегор захотел боя с «главным негодяем» UFC
Алина Загитова«Все понимают, что у наших не выиграть»
Трусова, Косторная или Загитова? Главные интриги финала Гран-при
Легкоатлетка Клишина рассказала о желании остаться в США после ухода из спорта
Адриан Сан-Мигель дель Кастильо«Мы выпустили замерзшего голкипера»
Осечка «Сити», новая победа Моуринью и железный характер «Лестера» — главные события тура АПЛ
«Арсенал» потерпел первое домашнее поражение в сезоне АПЛ
Все материалы
Культура
Раскрыт нелегальный способ женитьбы Ар Келли на 15-летней девочке
Терри РайлиНа минималке
Этот композитор открыл миру минимализм, провел первые рейвы и изменил электронную музыку
Раймонд Паулс рассердился из-за «навязчивых россиян»
Партнерский материал
Да будет свет
Два гения поссорились из-за лампочки. Их война изменила весь ХХ век
Названа самая популярная кинозвезда года
Суровая правда
Враги народа, тайна Транссиба и катастрофа на Земле — 12 лучших детских книг зимы
Раймонд Паулс назвал россиян навязчивыми
Все материалы
Интернет и СМИ
Сотрудники шоу талантов поссорились с судьей из-за замечания о черной прическе
«Страшно спать в пустой комнате»
Это телешоу показало, что одиночки — тоже люди. И сделало их настоящими знаменитостями
Хакеры подделали переписку и обманом получили миллион долларов
Военное положение
В интернете наступила новая эра. Теперь абсолютно каждый находится под угрозой
В России захотели избавиться от анонимных комментаторов
«Это была победа»
Советский журнал под видом пропаганды говорил на запретные темы. Молодежь была в восторге
Пытавшаяся завести знакомство в сети девушка выругалась и прославилась
Все материалы
Ценности
Названа любимая еда российских подростков
«Мы все хотим любви»
Откровения знаменитых на весь мир женщин в новом календаре Pirelli
Джиджи Хадид снялась топлес на крыше
Рука об руку
Как появилось древнейшее украшение в истории и почему оно популярно до сих пор
Окрашивание волос оказалось причиной возникновения рака
Уоллис Симпсон и Эдуард VIII«Звезда вечеринок и мечта всех дам»
Дружба с Гитлером и стыдная любовь к американке: как жил самый стильный британский король
Женщина накрутила волосы на батарею и прославилась в сети
Все материалы
Путешествия
Пассажирам с питомцами откажут в поездках на крымском поезде в плацкарте
«Я отрывался, скакал, плясал и подпевал»
Кофе, женщины, доброта: приключения россиянина в Эфиопии
Российских пилотов пытались ослепить лазером при посадке самолета
Трущобы по-русски
Когда-то этот город был заполнен мафиози, теперь — мусором. Но туристы хотят сюда попасть
Раскрыта частота отдыха россиян за границей
Эпир. Деревня Моливдоскепасти. Свято-патриарший монастырь Моливдоскепасту на границе с АлбаниейБлиже к народу
Древние города и монастыри в горах: неизвестные уголки Греции глазами россиянина
Двухметровый пассажир утихомирил захотевшего покинуть самолет на лету попутчика
Все материалы
Из жизни
Здоровый подросток слишком быстро повернул голову и умер
«Жизнь будто остановилась»
Муж и жена 117 дней выживали на плоту в океане. Им пели киты и помогали черепахи
В больнице одновременно забеременели сразу 22 сотрудницы
«Мы готовы на все, чтобы выжить»
Бедняки истребляют редких животных. Все ради причуд богачей
Голая студентка снялась на лошади ради безопасности наездников
«Долго не могла отпустить русскую жизнь»
История россиянки о жизни в Гамбурге
Мать продала ребенка незнакомцам перед зданием начальной школы
Все материалы
Самые популярные автомобили России
Опубликованы данные по продажам за ноябрь 2019 года
Тест: угадай машину по рисунку ходовых огней
Мьёльниры, «ангельские глазки», круги и другие световые подписи брендов
Забытые концепты: Lancia Mizar
Как сделать скучную модель Lancia интересной — инструкция от Джованни Микелотти
Смешные ролики ноября
Бегущий по лезвию Теслы, непобедимый Wrangler и кое-что странное
В России сертифицировали большой внедорожник Kia
Появилась информация о Kia Seltos для России
В России завершились продажи флагманского седана Geely
Все материалы
Дом
Цены на загородные дома около Москвы вернулись к росту
«Главное — есть где помыться и доширак заварить»
Эти квартиры ничтожно малы. Почему россияне готовы их покупать?
Россиянин покурил в чужой квартире и оказался должен миллион рублей
Все там были
Фарцовщики, агенты КГБ и элита: тест на знание лучших гостиниц СССР
В России легализовали одну из древнейших профессий
На карте не значится
Россияне бегут прочь из больших городов. Где они начинают жизнь с нуля?
Бывший росгвардеец заработал миллионы на продаже воображаемых квартир
Все материалы
Нацпроекты
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Навели мосты
В России построят гигантский мост на Крайнем Севере. Этот мегапроект откладывали 40 лет
Дорогая дорога
Путин запустил главную мегатрассу России. Она обошлась в 520 миллиардов рублей
Россия направилась в сторону высокой степени утилизации пластика
В Крыму впервые прошел виртуальный концерт
В Сибири похвалились масштабами дорожного ремонта
В объекты по обработке мусора в России вложили миллиарды рублей
Все материалы