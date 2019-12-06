Россияне перечислили главные героические профессии

Почти половина россиян считают врачей и спасателей представителями героических профессий. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, опубликованные на сайте исследовательского центра.

Врачей, лечащих и спасающих людей, посчитали героями нашего времени 49 процентов участников исследования, 47 процентов назвали таковыми сотрудников МЧС, спасающих людей, попавших в беду, 31 процент — военных, находящихся в горячих точках, 27 процентов — учителей, чьи ученики достигли особых результатов.

22 процента опрошенных назвали современными героями полицейских, рискующих жизнью при обезвреживании преступников. Еще 21 процент посчитали таковыми волонтеров, добровольно оказывающих безвозмездную помощь и поддержку нуждающимся.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 4 декабря. Его участниками стали 1,6 тысячи россиян старше 18 лет, метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер погрешности с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.

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