Россияне оценили ситуацию в стране

Россияне стали позитивнее оценивать происходящее в стране, каждый второй оказался доволен своей жизнью, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты свежего опроса ВЦИОМ.

К ситуации в России с оптимизмом относятся 57 процентов опрошенных. Годом ранее этого показатель был 58 процентов, но к началу 2019-го упал на восемь пунктов.

При этом последние два года социологи отмечают рост числа недовольных граждан. В 2017 году их было 23 процента, сейчас и год назад — 35.

Ровно половина респондентов оказалась полностью довольны своей жизнью. Это на восемь процентов меньше, чем в прошлом году. Тогда же 40 процентов участников опроса не ожидали улучшений в своей жизни. В этом году таких людей стало на один процент больше.

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