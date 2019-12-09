Бродячие собаки прокусили российскому школьнику ногу

В городе Березовский Свердловской области на 11-летнего мальчика напали четыре собаки — они побежали за ним и начали хватать за ноги. Об этом сообщило издание Е1.RU.

Инцидент произошел 8 декабря. Ребенок сумел отбиться от собак, однако одна из них прокусила ему ногу, другие растерзали пакет, в котором была одна тетрадь — мальчик шел к репетитору. Испуганный школьник побежал к преподавателю, которая позвонила матери ученика. Ребенка увезли в травмпункт.

Одна из местных жительниц рассказала, что сначала собака была одна, но на сегодняшний день их уже шесть, и все — беспородные дворняги среднего размера.

Как сообщили РИА Новости в прокуратуре региона, ведомство проведет проверку. Е1.RU отмечает, что проверку также организовал Следственный комитет (СК).

Ранее стая из приблизительно 10 бродячих собак напала на жителей Североуральска Свердловской области. Сначала животные перегородили дорогу мужчине, он попытался спокойно уйти от животных, однако они погнались за ним. Преследование прекратилось, лишь когда мужчина выбежал на проезжую часть. После этого стая собак начала подбегать к проходившей рядом женщине с коляской. СК начал проверку.

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