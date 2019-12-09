Россия усилила ядерную триаду

Воздушный компонент ядерной триады России значительно усилился после обновления парка дальней авиации и создания новых самолетов. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании, передает ТАСС.

«В текущем году ПАО "Туполев" выполнило на самолетах Ту-95МС значительный объем работ по модернизации первой и второй очереди с заменой морально устаревшего радиотехнического и навигационного оборудования», — уточнил Шойгу.

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Ядерная триада состоит из трех компонентов оружия стратегических вооруженных сил: стратегической авиации, межконтинентальных баллистических ракет и атомных подводных ракетоносцев. Это обеспечивает невозможность уничтожения всего боеспособного арсенала ядерного оружия при внезапном нападении противника. Так, даже при полном уничтожении арсеналов двух любых компонентов, третий должен нанести ответный удар.

В октябре 2019 года Россия провела испытания ядерной триады под руководством президента Владимира Путина. В рамках учений «Гром-2019» были испытаны все компоненты триады, однако сообщалось о двух сбоях: МБР Р-29Р не была запущена с атомной подлодки К-44 «Рязань», а также ракету «Калибр» не удалось запустить с первого раза. Оба сообщения в Минобороны опровергли.

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