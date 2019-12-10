Названы пять самых вредных продуктов новогоднего стола

Названы продукты новогоднего стола, которые наиболее вредны для организма и фигуры. Об этом «Пятому каналу» рассказала врач-диетолог Мария Дубская.

Возглавляет «антирейтинг» майонез. Вместо сверхжирной заправки врачи рекомендуют использовать в блюдах греческий йогурт либо обычный йогурт без злаков и наполнителей. На втором месте оказалось игристое вино. Этот напиток содержит много сахара, а его пузырьки раздражают желудок, вызывая чувство голода.

Замыкает тройку самых вредных продуктов жирное мясо. Тем же, кто не видит новогодний стол без горячего, врач посоветовала выбирать кролика или птицу. Также диетолог неодобрительно высказалась о соленьях, которые лучше заменить на свежие овощи, и сладостях.

Ранее россиян предупредили, что опасность новогоднего застолья для фигуры заключается в том, что обычно на столе стоят жирные, соленые и сладкие многокомпонентные блюда, и человек старается все их попробовать. «Поскольку едим не по одной ложечке, а вполне себе объемными порциями, все это сочетание яств ложится тяжелым грузом на нашу пищеварительную систему», — объяснила диетолог.

До этого россиян предостерегли от употребления красной икры в больших количествах, поскольку это может привести с передозировке витаминами.

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