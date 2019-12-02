Диетолог раскрыла способы сохранить фигуру во время новогодних праздников

Если заменить традиционные новогодние блюда на более полезные аналоги, можно не потолстеть за время праздников, рассказала «Вечерней Москве» диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, опасность новогоднего застолья для фигуры в том, что обычно на столе стоят жирные, соленые и сладкие многокомпонентные блюда, и человек старается все их попробовать. «Поскольку едим не по одной ложечке, а вполне себе объемными порциями, все это сочетание яств ложится тяжелым грузом на нашу пищеварительную систему», — объяснила она.

Чтобы снизить нагрузку на организм, Соломатина рекомендовала заменить некоторые ингредиенты во время готовки. Например, в «Оливье» лучше положить меньше яичного желтка и больше белка, вместо колбасы — куриную грудку, картофелю предпочесть топинамбур, майонез приготовить самостоятельно из нежирного йогурта, сметаны, уксуса, горчицы, лимонного сока и специй.

Эксперт раскритиковала высококалорийные холодец и студень, предложив сделать вместо них нежирную заливную рыбу. Также она предложила отказаться от блюд с жирными соусами и приготовить легкие овощные и фруктовые закуски и салаты. В мясе «по-французски» Соломатина посоветовала использовать не свинину, а мясо кролика или индейки, приправленные горчицей.

Диетолог отметила, что отказываться от сладкого в праздник не обязательно, но стоит отдавать предпочтение йогуртовым десертам, а не кремовым. Также она одобрила фруктовые салаты с цитрусовыми, мороженое и сорбеты.

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