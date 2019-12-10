Задержан подозреваемый в расстреле двух россиянок на склоне горы

Задержан 34-летний житель Екатеринбурга, подозреваемый в убийстве двух девушек на склоне горы Уктус летом 2018 года. Об этом газете «Коммерсантъ» сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным издания, мужчина помещен в изолятор временного содержания, и в ближайшие два дня следователи намерены обратиться в суд с ходатайством о его аресте. Личность подозреваемого и обстоятельства его задержания следствие пока не раскрывает.

Задержание мужчины подтвердил РИА Новости адвокат семей погибших Дмитрий Ушаков.

26 августа 2018 года на склоне горы Уктус обнаружили двух девушек с огнестрельными ранениями. Ксения Солтанова погибла на месте происшествия, а другая — Наталья Кузнецова — через некоторое время скончалась в больнице. Как установили следователи, убийца расстрелял их вечером 25 августа. За сутки до преступления в том же районе был замечен неизвестный молодой человек. Он попал на камеры видеонаблюдения и, по одной из версий, может быть причастен к убийству.

В октябре 2019 года матери погибших пожаловались на волокиту, после чего председатель СКР Александр Бастрыкин поручил в течение месяца разобраться в ситуации с убийством.

Полиция объявила вознаграждение в один миллион рублей за информацию, которая поможет установить личность подозреваемого.

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