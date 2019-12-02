За убийцу расстрелянных на горнолыжном курорте россиянок объявили награду

Полиция пообещала выплатить награду в размере миллиона рублей за информацию об убийце двух девушек на горнолыжном курорте в Екатеринбурге. Об этом в понедельник, 2 декабря, «Ленте.ру» сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

МВД пообещало выплатить вознаграждение человеку, который поможет установить личность убийцы девушек, и гарантировало ему конфиденциальность.

Преступление было совершено летом 2018 года на склоне горы Уктус. 26 августа там обнаружили двух девушек с огнестрельными ранениями. Одна из них погибла на месте происшествия, а другая через некоторое время скончалась в больнице. Как установили следователи, убийца расстрелял жертв вечером 25 августа.

Как говорится на сайте управления СКР по Свердловской области, за сутки до убийства девушек в том же районе заметили неизвестного молодого человека. Он попал на запись камер видеонаблюдения, и, по одной из версий, может быть причастен к совершению преступления, однако никаких доказательств этого пока нет.

В октябре сообщалось, что следователи объявили награду в три миллиона рублей за помощь в поимке подозреваемого в 32 убийствах пенсионерок в Приволжском федеральном округе. Он проникал в квартиры своих жертв под видом сотрудника социальных или коммунальных служб.

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