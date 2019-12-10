Сайт «Миротворец» закроет свои серверы 10 декабря. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на информационном портале сайта.

В сообщении указывается, что закрытие серверов произойдет «по требованию некоторых объективных обстоятельств», «на радость (...) боевикам и российским наемникам». Помимо оригинального сайта, закрытию также подлежат все его зеркала.

Закрытие произойдет в 18.00 по киевскому времени (19.00 мск). Речь идет исключительно о разделе «чистилище» — базе личных данных лиц, «в действиях которых присутствуют признаки совершения преступлений против национальной безопасности Украины». Доступ к нему будет временно обеспечен на закрытом ресурсе «только для отдельных категорий пользователей». Все остальные ресурсы сайта продолжат свою работу в открытом доступе.

Вскоре после появления сообщения о закрытии серверов на сайте появилась приписка: «рассчитываем, что двух часов нам хватит». Идет ли речь о восстановлении открытого доступа к «чистилищу» или о чем-то другом — не уточняется.

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В октябре заместитель главы мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Бенджамин Моро заявил, что депутаты Верховной Рады должны инициировать закрытие сайта «Миротворец». Он напомнил, что лица, чьи личные данные были размещены на сайте, подвергались насильственным преступлениям, в том числе и убийству.

Сайт «Миротворец» размещает личные данные журналистов, артистов, политиков и других публичных персон из разных стран, посещавших Крым и Донбасс в обход украинских властей или сотрудничавших с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Официального статуса ресурс не имеет, но тем не менее внесенным в эту базу лицам украинские пограничники могут отказать во въезде в страну.

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