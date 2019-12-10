Названа вероятная причина смерти 21-летнего рэпера Juice WRLD

Названа вероятная причина смерти 21-летнего рэпера Джарада Энтони Хиггинса, известного как Juice WRLD. Об этом сообщает портал TMZ.

Хип-хоп-исполнитель мог скончаться от передозировки опиодными болеутоляющими Percocet. Уточняется, что музыкант употребил сразу несколько таблеток, чтобы полиция не нашла их во время обыска его частного самолета. Правоохранительные органы подозревали, что на борту находится оружие и наркотики.

Как передает ABC News, во время обыска у Juice WRLD начались конвульсии. После того как его подруга сказала полицейским, что артист принял Percocet, один из федеральных агентов дал ему вещество от передозировки опиоидами.

Ранее сообщалось, что на борту частного самолета музыканта обнаружили более 30 килограммов марихуаны. Кроме того, там была найдена бутылка противокашлевого сиропа с кодеином. Согласно источникам ABC News, внутри самолета также нашли три пистолета, бронебойные пули и большое количество снарядов.

Juice WRLD, скончался 8 декабря в чикагском аэропорту Мидуэй. У 21-летнего рэпера случился сердечный приступ.

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