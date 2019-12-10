Умерла солистка группы Roxette

Солистка шведской поп-группы Roxette Мари Фредрикссон умерла на 62-м году жизни. Об этом сообщает Exrpressen со ссылкой на менеджера артистки Мари Димберг.

«С большой грустью мы вынуждены объявить, что одна из наших любимых артистов ушла от нас. Мари Фредрикссон скончалась утром 9 декабря в апартаментах после продолжительной болезги», — говорится в заявлении Димберг.

Другой участник Roxette Пер Гессле выразил соболезнования в связи с случившимся. «Вся моя любовь с ней и с ее семьей. Жизнь никогда не будет прежней», — отметил он.

В 2002 году у Фредрикссон диагностировали рак мозга. В 2016 году Roxette объявили о прекращении концертной деятельности. Тогда артистка пояснила, что врачи посоветовали ей воздержаться от гастролей, так как она испытывала проблемы с памятью и передвижением.

Мари Фредрикссон и Пер Гессле создали Roxette в 1986 году. В 1989-м песня The Look принесла группе мировую славу. За свою историю шведский коллектив дал 557 концертов. Четыре песни Roxette занимали первое место в американских чартах Billboard. Общее число проданных группой альбомов превышает 75 миллионов копий.