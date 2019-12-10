Путин поддержал идею пореже сажать бизнесменов

Президент России Владимир Путин согласился увеличить сумму налоговой недоимки, при которой наступает уголовная ответственность. Это позволит снизить количество уголовных дел в отношении бизнесменов, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Либерализацию Уголовного кодекса обсуждали в ноябре на совещании у президента. Главе государства предложили либо отменить, либо исправить статьи, устанавливающие ответственность за налоговые или валютные нарушения.

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Еще одним предложением стал запрет на сложившуюся практику оценки бизнес-объединений как организованных преступных сообществ, что служит отягчающим обстоятельством.

Однако на данный момент Путин поддержал только налоговую инициативу. С какого уровня будет наступать уголовная ответственность, пока не решено. На данный момент дело могут возбудить при неуплате более пяти миллионов рублей за три года, если недоимка выше 25 процентов от всех налоговых платежей, или если она больше 15 миллионов. Особо крупный размер наступает при долге более 15 миллионов рублей и недоимке выше 50 процентов или же при долге выше 45 миллионов.

Главные проблемы от таких порогов испытывает крупный бизнес, который платит миллиарды рублей налогов. Для него разница в несколько миллионов может казаться незначительной, но и она грозит обернуться уголовным делом.

Эксперты напоминают, что в последние годы выросли риски попасться на недоимке, так как учитываться стали и неуплаченные страховые взносы.

Как говорится в материале, вторую налоговую инициативу — запретить правоохранителям самостоятельно, без участия налоговиков возбуждать уголовные дела — президент отверг. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков информацию не прокомментировал.

В 2018 году, как следует из статистики судебного департамента при Верховном суде, за уклонение от уплаты налогов осуждены более 566 человек. Из них 55 были приговорены к реальным срокам.

По данным совместного опроса PwC в России и аналитического центра НАФИ, уголовное преследование остается главным страхом для современных российских предпринимателей. В 1990-е годы они больше всего опасались убийства и угрозы физического насилия

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