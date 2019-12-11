Форумы «Мой бизнес» посетили 50 тысяч человек

Предпринимательские форумы «Мой бизнес», проходившие в течение 2019 года в России в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства, посетили более 50 тысяч человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на организаторов итогового форума, который проходит в Москве.

До этого форум принимали у себя Светлогорск, Севастополь, Новосибирск, Кызыл, Барнаул, Улан-Удэ, Ростов-на-Дону, Владивосток и другие населенные пункты России.

Итоговое мероприятие проходит в столице на ВТБ Арене. В его рамках 11 декабря пройдет выступление руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, бизнес-тренера и общественного деятеля Ирины Хакамады и других спикеров.

На мероприятии собрались опытные и начинающие предприниматели. Более 20 тысяч представителей бизнеса со всех регионов России следят за форумом с помощью онлайн-трансляции.

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