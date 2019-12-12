Знаменитости вернули в моду женский тренд из 2000-х

Певица Бейонсе, супермодель Белла Хадид и предпринимательница Кайли Дженнер вернули в моду популярный в 2000-х годах женский аксессуар. Об этом пишет PageSix.
Указанные американские звезды в разное время появлялись на пляжном отдыхе с одинаковым украшением — цепочкой вокруг талии. Первой о тренде вспомнила Бейонсе: во время поездки на итальянскую Сардинию в сентябре 2018 года она украсила живот браслетом бренда Luv AJ за 150 долларов (около десяти тысяч рублей).
Позже тенденцию подхватила и супермодель Белла Хадид. Она подчеркнула талию с помощью тонкой бриллиантовой цепочки за 11,8 тысячи долларов (почти 755 тысяч рублей) во время отдыха на острове Миконос в июле. Помимо этого, в декабре она продемонстрировала подписчикам в Instagram золотую цепь вокруг талии собственного дизайна. Аксессуар был дополнен крестиком и первой буквой имени модели.
Наконец, модель и предпринимательница Кайли Дженнер дважды публиковала в Instagram похожие образы в купальниках. Несколько раз за последний год она дополняла пляжный наряд золотой цепочкой, украшенной бриллиантовыми камнями, которая свисала чуть ниже ее талии.
Как отмечает PageSix, указанное украшение было модным атрибутом на музыкальном фестивале Coachella в 2001 году. Тогда в нем появились знаменитые певицы, в частности Кристина Агилера и Нелли Фуртадо.
Ранее в декабре герцогиня Кембриджская Кэтрин и герцогиня Сассекская Меган вернули в моду тенденцию, популярную в 80-х годах. Кейт Миддлтон и Меган Маркл были неоднократно замечены в блузках с характерным бантом на шее. В похожей одежде в конце прошлого века появлялись принцесса Беатрис Йоркская и королева Испании Летисия. Модный стилист предположила, что жены британских принцев отдают предпочтение этому предмету гардероба, поскольку декольте придает изюминку их элегантному образу и делает его особенным.