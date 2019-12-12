Знаменитости вернули в моду женский тренд из 2000-х

Певица Бейонсе, супермодель Белла Хадид и предпринимательница Кайли Дженнер вернули в моду популярный в 2000-х годах женский аксессуар. Об этом пишет PageSix.

Указанные американские звезды в разное время появлялись на пляжном отдыхе с одинаковым украшением — цепочкой вокруг талии. Первой о тренде вспомнила Бейонсе: во время поездки на итальянскую Сардинию в сентябре 2018 года она украсила живот браслетом бренда Luv AJ за 150 долларов (около десяти тысяч рублей).

Позже тенденцию подхватила и супермодель Белла Хадид. Она подчеркнула талию с помощью тонкой бриллиантовой цепочки за 11,8 тысячи долларов (почти 755 тысяч рублей) во время отдыха на острове Миконос в июле. Помимо этого, в декабре она продемонстрировала подписчикам в Instagram золотую цепь вокруг талии собственного дизайна. Аксессуар был дополнен крестиком и первой буквой имени модели.

Фото опубликовано @bellahadid

Наконец, модель и предпринимательница Кайли Дженнер дважды публиковала в Instagram похожие образы в купальниках. Несколько раз за последний год она дополняла пляжный наряд золотой цепочкой, украшенной бриллиантовыми камнями, которая свисала чуть ниже ее талии.

Фото опубликовано @kyliejenner

Как отмечает PageSix, указанное украшение было модным атрибутом на музыкальном фестивале Coachella в 2001 году. Тогда в нем появились знаменитые певицы, в частности Кристина Агилера и Нелли Фуртадо.

Ранее в декабре герцогиня Кембриджская Кэтрин и герцогиня Сассекская Меган вернули в моду тенденцию, популярную в 80-х годах. Кейт Миддлтон и Меган Маркл были неоднократно замечены в блузках с характерным бантом на шее. В похожей одежде в конце прошлого века появлялись принцесса Беатрис Йоркская и королева Испании Летисия. Модный стилист предположила, что жены британских принцев отдают предпочтение этому предмету гардероба, поскольку декольте придает изюминку их элегантному образу и делает его особенным.

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