Стало известно состояние просидевшего пять дней с умершей матерью мальчика

У мальчика из Ижевска, который пять дней просидел в квартире с умершей матерью, было истощенное состояние — его поместили в реанимацию. Об этом стало известно в четверг, 12 декабря, передает РИА Новости.

Как рассказала детский омбудсмен Удмуртии Ольга Авдеева, двухлетнего ребенка перевели из инфекционной больницы в детскую, он идет на поправку, хорошо ест и набирает вес.

Она добавила, что мальчик очень любознательный. Кроме того, удалось найти его тетю — ребенок будет жить с ней.

Ранее сообщалось, что в одной из квартир Ижевска в Удмуртии обнаружили двухлетнего ребенка, который пять дней провел рядом с телом матери, умершей от пневмонии. Его нашли после происшествия в удмуртской Можге, где 13-летний мальчик с ДЦП умер после смерти матери. Подросток кричал, но соседи не обращали внимания на это, считая такое поведение нормой. Предположительно, он добрался до кухни, чтобы выпить воды, но перевернулся в коляске и упал. Вода из крана затопила кухню, мальчик умер от переохлаждения.

9 декабря в бурятском городе Северобайкальске в квартире умерших супругов обнаружили 11-месячного младенца, который провел в квартире с телами родителей больше суток. На месте был обнаружен травматический пистолет. По предварительной версии, женщина убила мужа, после чего совершила самоубийство. Следственный комитет возбудил уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК («Убийство двух лиц»). Ребенка передали в приют.

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