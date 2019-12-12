В Германии призвали ЕС ответить на удар США по «Северному потоку-2»

ЕС должен ответить на удар США по газопроводу «Северный поток-2», выраженный в виде экстерриториальных санкций, которые предполагается ввести в 2020 году. Об этом говорится в заявлении Германо-российской внешнеторговой палаты (AHK), сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Глава АНК и австрийского концерна OMV Райнер Зеле призвал Германию и Брюссель занять понятную политическую позицию и принять конкретные меры. В противном случае, уверен он, ситуация угрожает энергетической независимости стран.

О том, что Конгресс США заложил санкции против «Северного потока-2» и «Турецкого потока» в оборонный бюджет на 2020 год, стало известно 10 декабря.

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Поводом для ограничений в адрес компаний, участвующих в строительстве трубопроводов, стало предположение, что новые «потоки» усилят зависимость Европы от России. После того как законопроект поддержит Сенат, его должен подписать президент США Дональд Трамп.

Ранее представитель фракции Альтернатива для Германии (АдГ) в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре заявил, что Германия «капитулировала» перед США в вопросе газопровода. Он указал, что Вашингтон связал проект с ситуацией на Украине, дестабилизации которой посодействовали сами США.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что санкции США никак не повлияют на запуск «Северного потока-2» и «Турецкого потока».

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