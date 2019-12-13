Российского криминального авторитета-инвалида отказались освободить по болезни

Суд Каменска-Уральского Свердловской области отказался освободить из колонии строгого режима предпринимателя Николая Смовжа, которого в правоохранительных органах считают криминальным авторитетом. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Осужденный на 19-летний срок за шесть убийств ходатайствовал об освобождении в связи с заболеванием, однако суд отклонил его просьбу на основании заключения прокурора.

У Смовжа действительно установлена группа инвалидности, но условия содержания и медицинское обеспечение в колонии позволяют ему отбывать наказание и получать необходимое лечение, указал суд в своем решении.

В августе этот же суд удовлетворял представление начальника колонии и ходатайство Смовжа об освобождении, однако это решение было отменено Свердловским областным судом.

В 2016 году 56-летнего предпринимателя приговорили к 19 годам лишения свободы за организацию шести заказных убийств с 1994 по 2007 год, за организацию взрыва и перевозку и хранение оружия. По данным правоохранительных органов, Смовж имеет авторитет в криминальной среде.

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