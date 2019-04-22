Превративших заключенных в инвалидов российских тюремщиков посадили

Абаканский городской суд вынес приговор троим сотрудникам исправительной колонии №33 в Хакасии, признав их виновными в пытках, из-за которых один осужденный стал инвалидом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда в понедельник, 22 апреля.

Бывший начальник единого помещения камерного типа (ЕПКТ) Евгений Чичинин был осужден на шесть лет колонии общего режима. Двое его бывших подчиненных — инспекторы Дмитрий Золотухин и Илья Васильев — получили по пять лет заключения.

Их признали виновными в превышении должностных полномочий, совершенных с применением насилия. По обвинению в сексуальном насилии над осужденным подсудимых оправдали.

Мужчин взяли под стражу в зале суда.

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Как установлено в ходе суда и следствия, в 2016 году эти сотрудники ИК-33 неоднократно избивали двоих заключенных из-за их жалоб в прокуратуру и уполномоченному по правам человека на условия содержания. Каждый раз избиения сопровождались требованием тюремщиков отказаться от услуг защитника.

Один из потерпевших, Сергей Буйницкий, после пыток лишился почки. Второму потерпевшему, которому в анус вводили резиновую палку, был причинен тяжкий вред здоровью.

Гособвинение просило приговорить подсудимых к 12 и 11 годам лишения свободы.

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