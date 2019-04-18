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Появились подробности издевательств над заключенными в российской колонии

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В Абаканском городском суде завершается процесс над тремя сотрудниками единого помещения камерного типа (ЕПКТ) исправительной колонии №33, которых обвиняют в истязании заключенных. Об этом пишет «Медиазона».

По версии следствия, бывший начальник ЕПКТ Евгений Чичинин и два инспектора — Илья Васильев и Дмитрий Золотухин — избивали и пытали осужденных, заставляя их отказаться от адвокатов. Им также вменяется превышение полномочий и сексуальное насилие над потерпевшими.

Одним из них был заключенный Иванов (фамилия изменена), которого поместили в ЕПКТ 22 апреля 2016 года на год за нецензурную ругань.

«Начальник ЕПКТ Чичинин и его подчиненные избили Иванова во дворике учреждения. Иванов не соглашался отказаться от адвоката. Тогда подчиненные Чичинина надели ему на голову шапку-ушанку, завязали шнурки под подбородком и опустили осужденного головой в яму для сточных вод. Начальник ЕПКТ повторил свое требование и после отказа ввел ему в анальное отверстие резиновую палку. После этого Иванова отвели в кабинет оперативников, где ему обмотали руки и ноги скотчем, и избиение продолжилось; в том числе тюремщики, надев боксерские перчатки, по очереди били его по голове», — пишет издание по материалам уголовного дела.

Во второй раз осужденного избили 1 июля 2016 года в кабинете начальника ЕПКТ. Истязание длилось около пяти часов с перерывами.

«Когда Чичинин вновь ввел ему в анус резиновую палку, заключенный согласился подписать отказ от адвоката», — указывает «Медиазона».

Обвиняемые подкупили чаем и конфетами осужденного, чтобы он оговорил себя и признался в избиении другого заключенного, уже покалеченного тюремщиками.

К уголовной ответственности также были привлечены еще трое сотрудников ЕПКТ, пытавших осужденного до смерти. Он скончался от черепно-мозговой травмы и отека мозга.

«Меня током не били — Ибодова забили током. До смерти. Другим мусульманам, например, сало в рот засовывают. Затыкают скотчем рот и бьют до тех пор, пока он сало не проглотит», — рассказал следователям осужденный по фамилии Голонков.

Фигуранты дела отрицают свою вину. Они просили суд вынести им оправдательный приговор.

В ЕПКТ помещают осужденных за злостные нарушения режима и порядка в колонии.

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