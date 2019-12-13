Башкирские ученые разработают новые программы образования

В Башкирии на базе научно-образовательного центра (НОЦ), который планируется создать в Уфе в рамках нацпроекта «Наука», разработают практико-ориентированные программы образования. Об этом сообщил ТАСС директор по развитию Корпорации развития республики Руслан Казыханов.

По его словам, в рамках новых программ учащимся не придется посещать стандартные лекции и сдавать экзамены. Вместо этого им будет предложено реализовать и защитить проект, получив конкретные навыки. «У тебя нет пяти дисциплин, которые ты за семестр прошел, а есть 3-4 навыка, которые ты получил в ходе проектной работы, то есть смог наладить производство изделия, подобрать к нему оборудование или технологию, смог продать, то есть абсолютно разные компетенции», — пояснил Казыханов.

Башкирия претендует на создание НОЦ в 2020 году. Ожидается, что он объединит академию наук республики, уфимский федеральный исследовательский центр Российской академии наук, а также шесть местных вузов.

НОЦ создаются в России в рамках федеральной программы «Развитие научной и научно-производственной кооперации» нацпроекта «Наука». Первые пять из них откроются в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях. Всего, согласно программе, к 2024 году в стране должны появиться минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научные и исследовательские центры. На реализацию программы планируется направить 215 миллиардов рублей.

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