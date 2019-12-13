Мужчина хотел повесить рождественскую гирлянду на крышу и разбился

Житель города Рома в американском штате Техас насмерть разбился при падении с крыши дома, на которую он вешал рождественскую гирлянду. Об этом пишет издание The Sun.

Фелип Галлеос (Felipe Galleos) был владельцем фирмы по мытью окон, а в декабре он подрабатывал, помогая соседям украсить дома к Рождеству. В день происшествия 39-летний мужчина декорировал свое жилье. Супруга Галлеоса Алиша (Alisha) и их 17-летний сын Каймин (Kaymin) находились в доме, пока Фелип вешал гирлянду на крыше.

«Он был на крыше, когда мы услышали что-то. Я вышла и увидела, что он лежит на асфальте и умоляет о помощи. Я позвонила в скорую помощь», — рассказала Алиша. По ее словам, супруг получил травму черепа, что привело к внутримозговому кровоизлиянию. Позже у Фелипа появились боли в груди, которые также оказались следствием внутреннего кровотечения. Как отметила Алиша, врачи не успели спасти ее мужа, он скончался в больнице на операционном столе.

«У него всегда была улыбка на лице, он был очень забавный и всегда веселил всех вокруг», — рассказала она.

В сети история вдовы получила множество откликов. Неравнодушные пользователи открыли сбор средств для Алиши и Каймина, чтобы они смогли отпраздновать Рождество. За несколько дней удалось собрать около 63 тысяч долларов (около четырех миллионов рублей).

Ранее в Москве двое подростков погибли, упав с крыши 21-этажного дома. По данным СМИ, перед гибелью они выпили пива и съели неназванные таблетки.

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