Борца за передачу церкви Исаакиевского собора арестовали за попытку убийства

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал президента фонда возрождения христианских ценностей «Священная лига Святого Георгия» Сергея Егорова, который стрелял в своих сотрудниц в январе 2018 года. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Мужчине переквалифицировали обвинение на более тяжкую статью: с угрозы убийством на покушение на убийство двух лиц.

Егоров устроил стрельбу в собственном бизнес-центре «Ладога» 31 января 2018 года. Утром он вошел в офис на первом этаже к секретарю Анжеле Голото и менеджеру по аренде Катарине Корниковой.

«Сергей делает шаг в комнату и молча выстреливает в Анжелу, — вспоминает Катарина. — Пуля попала в канцелярский органайзер, сантиметрах в десяти от нее. В руке у него нож, с которым он направляется ко мне. Мы в ужасе. Он поворачивается, уходит на седьмой этаж к себе и объявляет другим сотрудникам, чтобы они собирали свои манатки и уходили, так как все уволены».

Егоров был недоволен работой сотрудниц, которые должны были уведомлять арендаторов о выселении из бизнес-центра, в котором он решил обустроить хостел в преддверии чемпионата мира по футболу. Однако арендаторы не хотели ни съезжать, ни платить по повышенной ставке.

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«С целью убийства двух человек направил пистолет "Стражник" в сторону потерпевшей Галота и произвел не менее одного выстрела (…). Подошел вплотную к Корниковой и попытался нанести ей удар ножом, но Корникова спряталась под столом, из-за чего Егоров промахнулся», — говорится в новом обвинении.

Статья 119 УК РФ («Угроза убийством») является преступлением небольшой тяжести, срок давности по ней составляет два года. Сразу после инцидента по заявлению потерпевших дознаватели возбудили против Егорова уголовное дело, которое неспешно рассматривалось мировым судьей. При этом обвиняемый игнорировал судебные заседания. К январю 2020 года истекал срок давности по делу, и его должны были бы прекратить.

Адвокат потерпевших обратился с жалобой на волокиту, и Следственный комитет переквалифицировал обвинение Егорову.

Сергей Егоров получил широкую известность как главный борец за передачу РПЦ Исаакиевского собора в 2015 году. Он создал фонд возрождения христианских ценностей в 2012 году, а затем сблизился с окружением митрополита Варсонофия.

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