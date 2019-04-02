Переговоры о передаче Исаакия РПЦ продолжатся

Переговоры чиновников и представителей Русской православной церкви (РПЦ) о передаче ей Исаакиевского собора продолжаются, окончательное решение еще не принято. Об этом ТАСС сообщил глава комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга Валерий Калугин.

«Как был переговорный процесс, так он и есть — все»,— сказал он.

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В пресс-службе комитета агентству уточнили, что если от РПЦ поступит соответствующая заявка, она будет рассмотрена в надлежащем порядке.

В конце марта РБК писало, что петербургские власти отказались от идеи передать собор в ведение церкви, потому что этим были недовольны многие горожане, а содержать здание все равно придется за счет городского бюджета. В РПЦ эту информацию назвали сплетнями и вымыслами, потому что никаких документов по этому решению там не получали.

Распоряжение о передаче Исаакиевского собора в пользование РПЦ было подписано в декабре 2016 года сроком на 24 месяца, 30 декабря 2018-го он истек. Новую заявку церковь не подала.

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