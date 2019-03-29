Власти передумали отдавать Исаакиевский собор РПЦ

Российские власти решили не передавать Исаакиевский собор в пользование Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в правительстве и министерстве культуры.

Собеседник издания заявил, что вопрос передачи собора «закрыт». «Все стороны пришли к пониманию, что передача Исаакия не первостепенный вопрос», — добавил он.

По словам источника, основной причиной такого решения стало недовольство жителей Санкт-Петербурга переходом собора в пользование церкви. Помимо этого на реставрацию Исаакия понадобятся большие суммы денег, которых у РПЦ нет.

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Передачу Исаакиевского собора в пользование РПЦ согласовали в январе 2017 года. Георгий Полтавченко, занимавший тогда пост губернатора Санкт-Петербурга, утверждал, что собор сохранит музейные функции.

Решение вызвало недовольство горожан: в городе прошел марш в защиту музея. Сотрудники собора написали открытое письмо президенту Владимиру Путину и указали, что РПЦ не сможет надлежащим образом поддерживать сохранность Исаакия, также являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Распоряжение о переходе собора в ведение РПЦ было подписано в декабре 2016 года, заявку по нему надо было оформить в течение 24 месяцев, то есть до декабря 2018-го. 30 декабря 2018 года документ утратил силу, после чего новую заявку церковь не подавала.

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