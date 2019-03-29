В РПЦ возмутились новостью об отказе властей Петербурга передать ей Исаакий

В Русской православной церкви (РПЦ) назвали сплетнями и вымыслами информацию о том, что власти Петербурга передумали отдавать ей Исаакиевский собор. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на заместителя председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе.

По его словам, церковь не получала никакого официального документа, который бы подтверждал эту информацию. «Мне ничего не известно. По данному объекту никакой официальной и предусмотренной законом процедуры не запускалось», — сказал он.

Кипшидзе предположил, что тему передачи собора пытаются политизировать. Он указал, что после присоединения России к Совету Европы в 1996 году страна обязалась вернуть собственность религиозных организаций.

Ранее РБК со ссылкой на источники в правительства и Минкульте писало, что петербургские чиновники решили оставить собор в ведении государства. Собеседник издания отмечал, что вопрос закрыт. Такое решение было принято из-за возмущения местных жителей, а также дополнительных расходов города на реставрацию здания и поддержание его в сохранности, потому что у церкви на это денег нет.

Срок распоряжения о передаче собора РПЦ истек 30 декабря. Новую заявку церковь не подала.

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