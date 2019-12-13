ФСБ сообщила о задержании планировавших диверсию исламистов

Видео: t.me/bbbreaking

В Москве задержали пятерых членов запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ), которые подозреваются в планировании диверсионно-террористических актов. Об этом «Интерфаксу» сообщили в центре общественных связей ФСБ. Оперативное видео опубликовано в Telegram-канале «Раньше всех. Ну почти».

На кадрах видно, как сотрудники ФСБ сажают одного из задержанных в белый фургон, а из подвала дома изымаются автоматы.

По данным ФСБ, в диверсионную группу входили два гражданина России и три уроженца стран Центральной Азии. В ходе обыска у подозреваемых изъяты средства связи с инструкциями от эмиссаров ИГ. Также у них был найден схрон, из которого изъяты автомат Калашникова, пистолет Макарова, боеприпасы и самодельное взрывное устройство.

Возбуждено уголовное дело, фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ФСБ не привели информации о личностях задержанных, дате их задержания и других подробностей.

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