ФСБ сообщила о задержании планировавших диверсию исламистов

В Москве задержали пятерых членов запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ), которые подозреваются в планировании диверсионно-террористических актов. Об этом «Интерфаксу» сообщили в центре общественных связей ФСБ. Оперативное видео опубликовано в Telegram-канале «Раньше всех. Ну почти».
На кадрах видно, как сотрудники ФСБ сажают одного из задержанных в белый фургон, а из подвала дома изымаются автоматы.
По данным ФСБ, в диверсионную группу входили два гражданина России и три уроженца стран Центральной Азии. В ходе обыска у подозреваемых изъяты средства связи с инструкциями от эмиссаров ИГ. Также у них был найден схрон, из которого изъяты автомат Калашникова, пистолет Макарова, боеприпасы и самодельное взрывное устройство.
Возбуждено уголовное дело, фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ФСБ не привели информации о личностях задержанных, дате их задержания и других подробностей.