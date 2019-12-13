Россияне склеили изолентой и лейкопластырем треснувший бетонный столб

В городе Зея Амурской области починили поврежденную электроопору с помощью изоленты и лейкопластыря. Фото конструкции появились в Instagram.

Автор поста уточняет, что столб расположен возле одной из городских школ. «Зеленкой помажьте еще», — написал пользователь соцсети в комментариях к записи.

Фото опубликовано @zvestnik

Фото опубликовано @skaner28

Представитель «Амурских электрических сетей» ответил автору поста, что в компании узнали о сломанной опоре только из соцсетей. В саму энергокомпанию сообщений не поступало.

«Опора ВЛ 6 кВ предположительно была повреждена автомобилем, который с места ДТП скрылся. <...> На сегодня запланирована замена опоры. Отключат временно потребителей и проведут аварийно-восстановительные работы», — написал представитель «Амурских электрических сетей» в комментариях к посту.

Ранее жители Калужской области попытались решить проблему с бездорожьем и застели коврами дорогу в районе трассы М-3 «Украина». На опубликованных в сети снимках видно, что по коврам регулярно ездят машины. Таким образом владельцы дач в районе трассы избавились от трудностей с грунтовкой, мешающей им проехать после дождей.

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