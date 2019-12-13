Определена эффективность дорожных камер в России

Наличие стационарных фото- и видеокамер не приводит к резкому снижению числа дорожно-транспортных происшествий. Например, в Москве положительный эффект наблюдается только в 10 процентах случаев. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Указывается, что в наиболее эффективном с точки зрения их использования регионе — Северной Осетии — только 38 процентов комплексов фиксации положительно повлияли на дорожную ситуацию. Также в топе эффективных регионов с количеством камер от 200 до 500 - Вологодская область (21 процент), Рязанская область (18 процентов) и Челябинская область (17 процентов).

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» доля автодорог регионального значения должна вырасти до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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