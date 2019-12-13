Директора российской школы уличили в распространении детской порнографии

Директора вечерней школы №35 в Новосибирске отстранили от работы после жалобы родителей на него полицию из-за порнографических снимков с детьми, сообщают «НГС.НОВОСТИ» со ссылкой на мэрию и прокуратуру.

В июне против мужчины было возбуждено дело о распространении порнографии с ребенком младше 14 лет (часть 2 статьи 242.1 УК), тогда же его отстранили в первый раз. Когда ему заменили домашний арест на подписку о невыезде, он вернулся в школу на месяц. Второй раз ему запретили работать после того, как 5 декабря прокуратура вынесла представление учебному учреждению.

Издание выяснило, что директор делал «коллажи порнографического содержания» — накладывал лица учеников другой школы на картинки и обрабатывал изображения в фоторедакторе. Полученные снимки он отправлял родителям школьников.

Мать одной из пострадавших девочек рассказала журналистам, что в 2017 году получила «листовку с порнографическим содержанием». в ней упоминалась фамилия ее дочери, которая на тот момент училась не в школе №35. «Информация в этих листовках, мягко говоря, отвратительная. У человека явно с фантазией интимного характера не все в порядке», — сказала женщина.

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